“Me arrependo de ter saído do grupo A”, dispara Thomaz Costa

Ator soltou o verbo no Twitter e ainda disse que a voz de Deolane é uma tortura para ele

Depois de uma temporada complicada dentro da Fazenda e vários pedidos para ser retirado do reality da Record, Thomaz Costa está livre há algumas semanas. Acontece que o muso não deixou de falar o que sente para os seus seguidores no Twitter. O ator disse que se arrepende de ter saído do grupo A e ainda ataca Deolane dizendo que sua voz é uma trotura.

“Assistindo tudo aqui de fora me arrependo de ter saído do grupo A. Se pudesse voltar, assumiria o posto de Xeratoba da maior Doutora que Itapecerica já viu”, iniciou ele.

Logo após o comentário Thomaz ainda disse que a voz da advogada é uma tortura para ele, lembrando que os dois trocaram diversas ofensas enquanto Thomaz esteve no programa.