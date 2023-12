MC Ryan SP tem crise de pânico durante voo: “Eu queria pular do jato”

O funkeiro utilizou as suas redes sociais para contar o ocorrido para os seus fãs e afirmou que procurará ajuda médica.

Gente, nesta terça-feira (05), o cantor MC Ryan SP utilizou as suas redes sociais para contar para os seus fãs a respeito de uma baita crise de pânico que ele teve durante um voo, na última segunda-feira (04), a qual fez com que ele pensasse em pular do jato.

“Confesso pra vocês, achei que ontem ia ter um treco. Atacou a crise de pânico dentro do jato. Eu queria pular do jato, o piloto me segurando. Foi coisa de maluco. Crise de pânico é muito fo**”, iniciou o cantor, que logo em seguida garantiu que procurará uma ajuda médica para tratar tais crises:

“Tem que rever as paradas e se cuidar. Vou procurar me cuidar um pouco psicologicamente nos próximos dias”, declarou o MC.