MC Ryan SP relata o sumiço de suas joias: “Não estou achando umas correntes minhas”

Socorroooooo! Olha só o que acabou de chegar no meu whatsapp, meus amores. Na tarde desta quinta-feira (28), o MC Ryan SP apareceu em suas redes sociais, para relatar o sumiço de parte de suas correntes de luxo que levou para o cruzeiro do jogador Neymar.

“Salve, família, [estou na] maior neurose. Não estou achando umas correntes minhas, aqui, principalmente a minha do tubarão”, escreveu nos stories do Instagram.

De acordo com as informações da revista Contigo, entre as joias que desapareceram, está o famoso cordão de ouro que carrega um pingente com a imagem de um tubarão, que é uma referência ao seu hit ‘Tubarão Te Amo’.

Em seguida, o MC chegou a oferecer uma recompensa pelo item. “Mancada, minha corrente, mano. Quem achar, eu pago o dobro do valor”, finalizou ele. Essa publicação, no entanto, foi apagada minutos depois.

O funkeiro não mencionou, até o momento, se de fato houve um furto no navio.