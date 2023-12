MC Poze se envolve em briga em boate e sofre acidente de carro numa única noite

Funkeiro bateu o automóvel na altura do Americas Shopping horas depois de brigar para entrar numa boate na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio.

Genteeeeee, olha só o que o MC Poze aprontou durante a sua madrugada agitadíssima na região da zona oeste do Rio de Janeiro. Em questão de horas, o funkeiro se envolveu numa briga com seguranças numa boate no Rio de Janeiro porque não permitiram a entrada dele no estabelecimento descalço.

Ele diz que tinha autorização do dono do estabelecimento para entrar no local. “Segurança que se acha polícia, quer mostrar serviço e acabou gerando isso tudo. Nós ‘tá’ certão, quem quiser vir contra pode vir”, escreveu nos stories. Depois, em vídeo gravado na porta da boate, afirmou: “Se estivesse errado, não ia estar aqui dando de maluco. Mas tá tudo bem.”

🚨URGENTE: Veja vídeo em que MC Poze do Rozo se envolve em confusão generalizada.

“Nojo desse bonde do poze, bando de mal educado” comenta internauta pic.twitter.com/fTOBusxGo3 — Choquei Do Trap (@Choquei_Trap) December 11, 2023

Por volta das seis da manhã, no bairro do Recreio dos Bandeirantes, na altura do Americas Shopping, fãs viram um acidente envolvendo o carro do funkeiro, o veículo ficou com a lateral amassada. confirmou o acidente, mas tranquilizou os fãs: “O acidente foi coisa boba, já passamos coisas que nego não suportaria nem a metade. Graças a Deus ele está sempre comigo. Carro quebrou? Vou lá hoje e compro outro, graças a Deus”, e continuou: “Um monte torce pra nós se ferrar, mas Deus sempre está conosco. Obrigado papai por mais um livramento e para mais uma notícia ruim para os contras”, escreveu o músico no Instagram.

URGENTEEEEEE CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Mc poze bateu o Carro na Barra da Tijuca RJ pic.twitter.com/hVL8VOHOIv — Favela Caiu No Face (@Favelacaiunfce) December 11, 2023