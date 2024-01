MC Poze do Rodo tira sarro de Neymar ao anunciar sexto filho: “vai ficar difícil você me alcançar”

Genteeeee, o MC Poze do Rodo está feliz da vida, pois sua prole não para de crescer. O artista anunciou nesta terça-feira (23) que será pai pela sexta vez e vale lembra que ele comemorou o nascimento de dois outros filhos no final do ano passado.

“Vou ser papai mais uma vez sim. Neymar, vai ficar difícil você me alcançar”, brincou Poze nos Stories de seu Instagram.

O artista de 24 anos já é papai de Júlia, Miguel, Laura, Jade e Manuela. Os três primeiros são fruto do relacionamento com Vivianne Noronha, com quem vive uma relação de idas e vidas.

Já no ano passado, Poze foi pai de duas meninas de mães diferentes: Jade, filha da influenciadora Isabelly Pereira, e Manuela, filha da influenciadora Myllena Rocha.