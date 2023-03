MC Pipokinha é destaque negativo em jornal internacional

Funkeira teve matéria publicada no ‘Daily Star’, um dos maiores jornais do mundo

Depois de dar o que falar no Brasil e passar por um cancelamento colossal, com muitos shows de sua agenda sendo cancelados, Mc Pipokinha ganha a mídia internacional saindo em um dos jornais mais famosos do mundo. O ‘Daily Star’ traz uma matéria completa sobre a cena de sexo oral que ela reproduziu no palco.

A matéria expõe todas as controvérsias da cantora, e logo no título diz que ela foi filmada no ato do sexo oral e pediu desculpa, mas não por isso.

A polêmica envolvendo os professores não ficou de fora do assunto, afinal, esse foi o principal motivo do cancelamento da MC. Nas redes sociais ela ressalta o baixo salário dos professores e ainda diz que ser professor é falta do que fazer.