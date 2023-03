Mc Paiva cai do palco e quebra três costelas

MC falou sobre o ocorrido nas suas redes sociais e o tempo de recuperação que irá precisar

Deu ruim! Davi Paiva, o MC Paiva, contou para os fãs nas redes sociais que trincou 3 costelas depois de cair do palco. O Mc terá que ficar três meses em recuperação, provavelmente sem realizar novos shows. A assessoria do gato ainda não atualizou a imprensa e fãs sobre como vai ficar a agenda do cantor durante esse período.

De São José dos Campos, o MC Paiva, começou a carreira em 2020 e é um dos MCs que ganhou destaque no país. Seu maior sucesso, “Casei com a putaria”, produzido ao lado de Ryan SP e Kotim, atingiu o primeiro lugar de streaming de setembro até o meio de outubro do ano passado