Mc Mirella passa o rodo do ‘De Férias com EX’ e vira a grande pegadora do reality

Cantora chegou chegando na edição ‘Saleiro VIP’ do programa da MTV, as Lipe quer fidelidade

Logo no início do programa, Mirella já passou o rodo, pontuando três pontos na lista da pegação da MTV. Lipe que não gosta de ficar para trás nem nada, já tentou se apossar da morena e disse que quer fidelidade, mas ela só quer curtir.

“Vai ser literalmente sem filtro. Meu seguidores querem me ver livre. Aniversário de um ano solteira, acabei de me divorciar”, disse ela ao entrar no programa.

Bruno Magri conseguiu tirar uma casquinha, mas Lipe e ela pegaram fogo em um body shot com Leite condensado. No decorrer do programa o muso chegou a dar um dos seus anéis e pediu fidelidade para a cantora, que novamente disse que quer curtir.

A musa ainda deu um super beijo em Maria Venture, o que pode virar um belo casal lá na frente, ou pelo menos não ficamos órfãos de pegação.