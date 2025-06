MC Mirella comemora 27 anos com festa luxuosa e ousada inspirada na revista ‘Playboy’; veja fotos

Amores, estava em meu escritório, conferindo alguns e-mails direto do iPad. Um deles chama minha atenção, então resolvo abri-lo. Eis que vejo detalhes sobre a festança luxuosa e super ousada que celebrou o aniversário de uma funkeira badalada em plataformas adultas.

Bem, na última segunda-feira (9), MC Mirella realizou um evento luxuoso, com a temática da revista Playboy, para comemorar seus 27 anos.

Regada a luxo e a ousadia do tema escolhido, a festa aconteceu na casa Trivve, em São Paulo, e contou com a presença Matuê, Mc Melody, Nathalia Valente e outras personalidades nacionais.

Além da idade nova, a cantora celebrou seu 1º lugar no ranking de criadores de conteúdo na plataforma adulta (Ivan)

Parte da celebração foi transmitida em tempo real nos perfis de Mirella no Instagram e no Privacy, plataforma adulta que a cantora ocupa o 1º lugar no ranking desde janeiro.

“A Privacy é muito importante para mim, me abriu diversas portas. Eu estou tentando quebrar vários tabus em torno disso, porque é uma profissão como qualquer outra”, desabafou.

De acordo com a cantora, o tema “Revista Playboy” foi escolhido para enaltecer o lado sensual feminino e celebrar sua posição de destaque na plataforma adulta.

O evento contou com a presença de convidados famosos, entre eles, MC Melody e Matuê (Ivan)

E durante a festa, a influencer concedeu entrevista à equipe da Privacy e expressou gratidão pela dedicação da empresa em cobrir os detalhes do evento.

“Essa é uma noite muito especial para mim, e ter esse tema e a Privacy comigo aqui representa muito para mim”, completou a artista.