MC Mirella associa gostar de homens depilados à pedofilia

Amores, estava fuçando os stories do Instagram, quando me deparei com um comentário mega polêmico de uma funkeira sobre a depilação íntima masculina… Gente, para vocês terem noção, a diva comparou gostar de homens lisinhos com apologia a pedofilia. Fiquei pasma. Socorro, zero senso.

Acontece que, a cantora e influenciadora, MC Mirella, de 26 anos, causou furor nas redes sociais ao responder um questionamento íntimo sobre o marido, Dynho Alves, de 30 anos.

Recentemente, um vídeo íntimo da MC com o marido vazou na web (Reprodução)

A artista usou os stories para interagir com os seguidores respondendo a ferramenta ‘caixinha de perguntas’. E entre as curiosidades compartilhadas na rede social, um internauta a questionou sobre os pelos pubianos de seu marido.

“Mulher, que floresta é aquela que Dinho tem no meio das pernas? Você toda lisa e rosa, e ele com a mata”, perguntou um seguidor.

O que era para ser descontração, ganhou uma resposta afiada da MC, que não gostou do argumento do fã.

“Mata onde? Eu acho uma delícia, sexy e másculo. Homem é isso. Me poupe, gosto é particular e respeitem. O marido é meu”, destacou a cantora.

Na mesma publicação, Mirella fez uma comparação polêmica ao associar quem gosta de homens depilados a pedófilos.

“Gostar de homem lisinho é bem estranho, tá? Pra mim, é gente pedófila que quer ter a semelhança de um adolescente e não aceita o homem como ele é. Cada uma! Não gosto!”, finalizou a MC.