Mc Meno K sofre tentativa de homicídio em saída de festa

O cantor se encontra hospitalizado e seu estado é estável

Meu Deus! O Mc Meno K foi vítima de uma tentativa de homicídio ao sair de uma festa. O cantor está hospitalizado e seu estado de saúde é estável sem risco de vida. Ufa! O comunicado conta que os fatos estão sendo apurados.

“Amigos, viemos por meio desta nota informar que o artista se encontra estável e sem riscos, estamos apurando os fatos para entender a gravidade do que aconteceu, as autoridades locais já estão cuidando do caso”, escreveu.

A nota ainda informa que quando mais informações surgirem ele anunciarão com mais detalhes sobre o ocorrido.

A produção do Meno K agradeceu ainda as mensagens de carinho. Que fique tudo bem.