Mc Maneirinho rebate Matuê: “Traumatizante é caveirão entrando na favela”

Cantor usou as redes sociais para dizer que respeita a opinião do colega de profissão

Eita! Matuê usou as redes sociais para parabenizar a apresentação de Maneirinho o ‘Rep Festival’, lembrando que ele se apresentou debaixo da chuva. O cantor ainda disse que ele deveria colocar a sua segurança em primeiro lugar, mas o colega não deixou de responder o cantor, dizendo estar orgulhoso do seu show.

Maneirinho rebateu: “Traumatizante é caveirão entrando na favela irmão. Nos veio de uma realidade diferente. Respeito sua opinião e conselho, mas to orgulhoso do show que fiz, quem subiu no palco ali com certeza foi pelos fãs debaixo de chuva e por amor essa porra. To há 10 anos e já vivi muitas vezes isso”, disse.

Os fãs do cantor foram à loucura e já indicam que a amizade pode ter sido estremecida. Será?