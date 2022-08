Mc Kauan foi preso em São Vicente

O cantor responde a um processo por tráfico de drogas

Minhas Maria Fifis já estão de ouvido em pé no mundo dos famosos? Porque não sei se vocês sabem, mas Mc Kauan foi preso ontem (23) em São Vicente, São Paulo. O Mc responde a um processo por tráfico de drogas por ser pego com substâncias ilícitas em 2014. A justiça acolheu o recurso do Ministério Público e o cantor foi condenado a quatro anos e meio de prisão em regime fechado.

Em 2019 o cantor já tinha sido condenado, mas respondia em liberdade depois dos seus advogados terem conseguido um Habeas Corpus.

No dia 19 de agosto foi emitido o mandado de prisão contra o Mc e o apelo foi negado em segunda instância. Os advogados do cantor alegaram que ele poderia ser preso enquanto aguardava um julgamento de um recurso apresentado pelo time de defesa.