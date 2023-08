MC Kátia teve que ter parte de uma de suas pernas amputada 

Ela havia sido internada para retirar um mioma no útero, mas acabou descobrindo que uma trombose estava necrosando uma de suas pernas.

Minha gente, a notícia que trago agora pra vocês, infelizmente, não é das melhores. Nesta terça-feira (08), a cantora MC Kátia, dona de hits como “Ah Ta, Vai Me Pegar” e “Duelo 2”, que bombaram no Tiktok, teve que passar por mais uma cirurgia, onde foi preciso amputar parte de uma de seus pernas.

Através das redes sociais da cantora, o seu marido, o produtor e DJ LD, comunicou que parte da perna de Kátia teve que ser amputada e explicou o motivo que levou a cirurgia a ser preciso.

“Katia passou por uma nova cirurgia , fez mais uma amputação pois o sangue não estava indo para o pé, e foi necessário amputar acima do joelho. A cirurgia foi bem, deu tudo certo. Ela segue se recuperando. Agradeço a todos pelo carinho”, informou o marido da cantora.

A MC, que segue internada no CTI do Hospital Souza Aguiar, no Centro do Rio de Janeiro, deu entrada no hospital no comecinho de julho, para retirar um mioma de 5 cm no útero, mas também foi diagnosticada com uma trombose, que estava necrosando o seu pé.