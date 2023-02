Mc Guimê tem prêmios do BBB 23 penhorados pela justiça

Cantor tem um processo aberto de uma dívida de R$2,9 milhões

Meu Deus! Mc Guimê está tendo o seu dinheiro penhorado pela justiça por causa de uma dívida de milhões que ele tem com o estado diante de um processo aberto contra o cantor. A justiça de São Paulo está penhorando todos os prêmios da sua participação no BBB 23 por causa de um processo de R$2,9 milhões.

De acordo com o UOL, os valores devem ser depositados pela rede Globo e pela Endemol, que tem os direitos do formato do Big Brother Brasil.

Em 2020 ele foi condenado em primeira instância por não pagar um imóvel que comprou em Alphaville, em 2016. Os vendedores abriram o processo e todos os valores ganhos no BBB serão penhorados. Que babado!