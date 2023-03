MC Guimê presta depoimento para inquérito de importunação sexual

O cantor, que foi expulso do BBB 23, passou cerca de 55 minutos dentro da Deam, acompanhado de seus advogados.

Amores, na tarde desta segunda-feira (20), o cantor MC Guimê, que foi expulso do BBB 23 na última semana, foi até a delegacia prestar depoimento para o inquérito que apura o crime de importunação sexual, que foi aberto enquanto o mesmo ainda estava no programa.

Acompanhado de seus advogados, o MC ficou cerca de 55 minutos dentro da Deam (Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher), que fica localizada em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro.

Sem dar muito papo para a imprensa, o cantor revelou que o depoimento foi tranquilo e que está em busca do perdão de sua esposa, a cantora Lexa.

Segundo a Deam, as imagens brutas (sem edição) do programa foram pedidas para a emissora, para que sejam adicionadas as investigações.