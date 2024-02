MC Guimê é flagrado aos beijos com loira no Carnaval

Olha ele! Quem é vivo sempre aparece e fazia algum tempo que Mc Guimê não aparecia por aqui com um novo affair. Depois de ter tido um fim polêmico com Lexa, o cantor apareceu curtindo o carnaval com uma loira misteriosa em São Paulo. Os dois foram vistos de mãos dadas no Centro Esportivo do Tietê, onde o dia contou com shows de Jorge e Mateus e Wesley Safadão.

Os dois não fizeram questão de esconder seu relacionamento, com direito a vários amassos em público, além de terem circulado pela festa lado a lado.

MC Guimê e Lexa foram casados por cinco anos, mas assumiram o término definitivo de seu relacionamento em setembro de 2023. Antes de finalizarem seu casamento, eles chegaram a terminar duas vezes. Hoje, a cantora namora o ator Ricardo Vianna. Já Guimê não assume um relacionamento desde o término.