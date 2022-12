MC Gui perde processo e terá que pagar R$12 mil de indenização para motorista de aplicativo

O cantor acusou o profissional de “ladrão de muambas e cestas básicas”.

A justiça tarda mas não falha. Após quase dois anos de luta judicial, finalmente o processo envolvendo o cantor MC Gui e o motorista de aplicativo chegou ao fim. Na época, o cantor acusou o profissional, Alef Santos, de ter roubado as malas que o mesmo teria enviado para a doação.

As acusações do cantor foram feitas através de vídeos nas redes sociais, nos quais ele divulgou a imagem do profissional. Alef conta que foi chamado de “ladrão de muamba e cestas básicas”, porém, segundo ele, ao chegar no local onde deveria deixar as entregas, não havia ninguém, e por se tratar de um local conhecido por acontecer diversos furtos, após esperar 10 minutos, ele foi embora, prometendo que deixaria os pertences na seda da empresa a qual ele trabalha.

Segundo a justiça, Mc Gui terá que pagar uma indenização de R$12 mil para o motorista, por danos morais.

“Indenização de danos morais. Figura pública e conhecida, o réu se valeu de suas redes sociais para depreciar a honra e a imagem do autor, conduta reprovável que violou a honra do autor. O valor da indenização do dano moral, R$ 12 mil, condiz com as consequências do mal que o ato ilícito causou e aos parâmetros seguidos para casos idênticos”, afirmou à justiça.