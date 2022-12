Mc Daniel tem crise de ciúme em live com Mel Maia

Funkeiro não escondeu o ciúme da atriz enquanto ela contava detalhes do seu dia-a-dia

Viiish! Gente não deu nem um mês que Mel Maia e Mc Daniel assumiram o namoro que as tretas do casal já vieram a público em meio de uma live (o terror dos casais). O cantor teve uma crise de ciúme quando a atriz explicava detalhes do seu cotidiano. Claro que a atitude do cantor dividiu a web, afinal ele era colocado como um exemplo de namorado.

“C*ralho, seu cabelo tá demais. Quem fez esse babyliss, mô, da Guilhermina?”, perguntou o cantor. “Quem fez hoje foi o Alessandro”, respondeu a atriz, que não esperava a crise de ciúme.

“Não gostei. Não gostei, amor. Fala que foi a Regina, a Andressa, a Bruna, a Carla… Ciúme, mô. Ninguém pode tocar no seu cabelo, só eu”, rebateu Daniel. “Gente, ele é gay”, respondeu Mel, mas mesmo assim, o cantor ficou chateado durante a live.

Sabemos que o Mc é de brincadeira, mas notamos que tem algo aí e a web comentou sobre, dizendo até que ele seria maluco por pegar no pé de Mel por causa do cabeleireiro.