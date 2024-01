Mc Daniel sai em defesa de Yasmin Brunet após Rodriguinho chamar a modelo de patricinha

Namoro ou amizade? Mc Daniel usou suas redes sociais para defender sua amiga, Yasmin Brunet, dos ataques de Rodriguinho que acredita fortemente que ela seja uma patricinha. O funkeiro saiu em defesa da loira após o ex-Travesso dizer que mudou sua opinião e contou detalhes de quanto a chave mudou em sua cabeça.

“Parece que ela é uma patricinha, mas ela não é. Ainda falei pra ela, sabe quando eu entendi que você não era isso? Quando eu vi com o Daniel. O Daniel é louco cara, quando você tá com o Daniel, pelo menos metade da vida do Daniel você tem que ter…”, disse o artista.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, o funkeiro defendeu Brunet e ainda falou sobre os momentos que eles dividiram em seu curto tempo juntos. “Ela é maloqueira, tem nada de patricinha metida. Foi na favela comigo, ajudou crianças carentes, gosta de funk, pagode, marmitex, desenho, jogo de arma”, escreveu o cantor em meio de risadas.