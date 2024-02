Mc Daniel, Amaury Lorenzo, Klara Castanho e outros famosos estão no Dança dos Famosos

Minhas noveleiras e fãs de Dança dos Famosos já estão com os nervos à flor da pele para saberem detalhes da competição da Globo. De acordo com Clara Bittencourt, do Notícias da TV, 16 nomes estarão na competição deste ano, entre eles, Tati Machado, Klara Castanho, Lucy Alves e Mc Daniel.

A matéria ainda diz que o funkeiro só aceitou o convite da emissora porque Mel Maia teria negado o convite e a sua participação.

As gravações começarão nesta quinta (29),e alguns convidados ainda podem estar acertando a participação na competição. A correria nos bastidores está sendo bem grande para acertar tudo antes do começo do quadro.