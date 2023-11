MC Daniel abre o jogo sobre suposto affair com Yasmin Brunet

Após os rumores rodaram a boca das fofoqueiras e as matérias em diversos veículos de comunicação, o artista resolveu falar sobre a modelo

Depois que os rumores surgiram na web, não conseguimos pará-los e foi só ladeira abaixo. Mc Daniel usou o seu espaço para falar sobre o possível affair que vive com Yasmin Brunet. Em entrevista para o Rodrigo Faro ele contou tim tim por tim tim do seu lance especial com a loira.

No começo da entrevista, Daniel negou o relacionamento sério com Yasmin, mas admitiu um affair. Após a negativa do artista, Rodrigo Faro lhe pressionou: “Tá rolando alguma coisa legal?”. Com um sorriso no rosto, o funkeiro respondeu à pergunta. “Tá rolando algo especial”, disse ele, sem assumir um namoro com a modelo.

Os internautas reagiram à confissão e se divertiram com a resposta de Daniel. “Daqui uns dias tão casados, e ele ainda negando que tá pegando ela…”, disse um. “Achei tendência! Negou, mas confessou…”, brincou outro. “Nossa agora simmm, se não assumissem ninguém iria saber kkkkkk”, disparou mais um.