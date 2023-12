MC Daniel abandona palco durante apresentação em Cuiabá por causa de facção

Segundo assessoria do cantor, fizeram sinal de facção e o cantor deixou claro que não gostou, então parte do público reagiu.

Genteeeee, olha só que essa situação assustadora pela qual o rapper MC Daniel passou durante uma apresentação de um show em Cuiabá, no Mato Grosso. Durante o evento, o cantor foi atacado com objetos jogados pela plateia e seus fãs. Isso porque, de acordo com a assessoria do artista, algumas pessoas fizeram gestos que desagradaram ao MC.

O portal Gshow entrou em contato com Mc Daniel para maiores esclarecimentos e a sua assessoria explicou o ocorrido:

“Esse pessoal que jogou copo nele estava fazendo sinal de facção para o Daniel, o artista disse que não fechava com facção, que a facção dele era Jesus Cristo! Uma parte do público começou a tacar copos no palco ele se retirou”, disse a assessoria.

MC Daniel abandona palco durante apresentação em Cuiabá pic.twitter.com/bq1v9OOo3D — perrenguematogrosso (@perrenguemt) December 8, 2023