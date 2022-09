Mc Créu processa Naldo Benny: “Fiquei revoltado”

Mc disse que a internet não pode ser terra sem lei como parece ser

Boca a cara no sol e mostra o seu lado, alguns dirão que vai ser para aproveitar o buzz do teretetê com Naldo Benny, mas Mc Créu veio até suas redes sociais e rebateu as ameaças do marido de Ellen Cardoso. Sabemos que o Mc não é flor que se cheire, mas no depoimento ele contou que foi até a delegacia e fez um boletim de ocorrência contra Naldo.

“Me deparei com um vídeo de eu sendo ameaçado de todos os jeitos, aquilo que vocês já sabem. No primeiro momento fiquei revoltado, esfriei a cabeça e pedi auxílio para meus advogados e fui orientado a fazer o que eu fiz”, iniciou.

E não parou por aí: “Fui na delegacia e fiz todos os registros que tinham que ser feitos. Essa semana o indivíduo já recebe o papel para dar sua versão do ocorrido e vamos processá-lo por tudo que for cabível”, disse.

O Mc ainda faz um apelo às redes sociais e questiona as regras das plataformas sociais. “Temos que começar a nos manifestar a indignação”, disse Créu pedindo retratação das redes sociais.