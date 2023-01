Mc Cabelinho se derrete por Bella Campos: “Eu mato e morro por ela”

Cantor disse que está apaixonado pela atriz e ainda disse que conheceu o grande amor da sua vida

Mc Cabelinho é um exemplo de apaixonado romântico e não deixa de mostrar isso para os seus fãs. O muso participou do PodPah e disse que encontrou o amor da sua vida. Vale ressaltar que ele está vivendo um romance com Bella Campos e conheceu a atriz em uma preparação da Globo para a novela ‘Vai na Fé’.

“Eu conheci o amor da minha vida. Ela tem a fama dela, a grana dela, o corre dela e ainda assim conseguiu me entender, conversar comigo melhor do que qualquer pessoa. Eu amo muito. Eu mato e morro por ela. Mexer com minha mina, o pau vai quebrar”, brincou ele.

Cabelinho ainda disse que mandou um direct para ela depois que a viu. “No dia seguinte a gente se viu na Globo e ela morava perto de mim. Perguntei se podia dar uma carona”, contou o funkeiro que disse que ali rolou o primeiro beijo.