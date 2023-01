Mc Cabelinho rebate críticas que vem recebendo na Web: “Fake news”

O cantor afirmou que não daria seguidores para as pessoas que estão lhe criticando.

Amores, vocês já devem estar sabendo que segundo a colunista Fábia Oliveira, o cantor MC Cabelinho estava causando poucas e boas nos bastidores da novela ‘Vai na Fé’, pois bem, com a repercussão destes boatos, no fim da noite de ontem (25), o cantor utilizou os stories de seu instagram para rebater as críticas que vem recebendo.

Ao lado do ator Emílio Dantas, Cabelinho afirma que o que estão falando sobre ele é fake news,

“Coé, Emílio, eu estou com a tropa para responder a galera. O pessoal inventando fake news”, afirmou o cantor.

“Não responde não. Vai dar seguidor pra otário… Vai encher os otários de seguidor, não é legal”, aconselho Emílio.

Escutando o conselho do colega de elenco, Cabelinho desistiu de afrontar aqueles que estão te criticando e afirmou que estava voltando a trabalhar.

“Tem uns otários querendo seguidor, vou ficar quietinho. Partiu gravar”, disse o MC.

Logo em seguida, o cantor mostrou para os seus seguidores como é o set no qual ele estava gravando naquele momento.