MC Cabelinho é notado por Neymar e comemora: “O homem tá me ouvindo!’

O cantor, que está sendo um sucesso na novela Vai na Fé, publicou um print onde mostra a sua conversa com o atleta.

Amores, independente de qualquer coisa, sabemos que hoje em dia, para que uma música vire um grande hit, é preciso mais do que talento e qualidade, é preciso que a música/cantor seja notado por algum famoso que faça o trabalho deslanchar.

Porém, no caso do MC Cabelinho, o gato tem os três, incrível, né? Além de ser mega talentoso e ter músicas de qualidade, diariamente, o cantor é descoberto e notado por algumas das personalidades mais famosas do nosso país.

Desta vez, foi a vez do astro do futebol brasileiro, nosso querido Menino Ney, mostrar que é fã do MC. Enquanto fazia um live jogando em cassinos online, o atleta escutava a “Fogo e Gasolina” do cantor, que ficou bem satisfeito ao descobrir que o ídolo estava lhe escutando .

“Que isso… o homem tá me ouvindo!’’, comentou o cantor, que logo em seguida foi respondido pelo Menino Ney, “Opa, sempre escuto!’’

Vale lembrar que o gato não está fazendo sucesso apenas no mundo da música. Atualmente, o MC Cabelinho faz parte do elenco da novela Vai na Fé, onde ele interpreta o Hugo, um traficante do bairro Piedade.