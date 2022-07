Mc Cabelinho desmaia em show ao pular do palco

Cantor carioca fazia show no ‘The Choice’ e diz que estava acostumado a pular na multidão

Que susto! Mc Cabelinho não faz mais isso com a gente não que nosso coração é fraco para essas coisas, ok? O cantor desmaiou ao pular no público neste final de semana em uma apresentação na casa ‘The Choice’. O cantor contou que está acostumado a pular no público, mas dessa vez a multidão o deixou zonzo e ele acabou desmaiando.

Vei, e eu q tava no show do cabelinho e ele desmaiou pic.twitter.com/oNo4d6l3x7 — vallen🎯⁹⁹ still loves clara.🦋 (@malisflower) July 25, 2022

“Tô vindo aqui pra falar que eu to bem, tá ligado! Mano, cês não sabem o que aconteceu, eu tava fazendo meu show na the choice e eu inventei de pular no público tá ligado? Como geral faz mano, como eu já fiz outras vezes, mas dessa vez deu ruim de verdade mano. eu comuniquei meus seguranças de pular eu falei: ‘Ó vou pular, fica na atividade que eu vou pular no meio do público’, contou nos stories do Instagram.

Mc Cabelinho está bem! O rapper falou sobre desmaio durante show, após pular do palco 😳🙏🏼 pic.twitter.com/qVlbK1wgVM — INSTA:@BABADODOSFAMOSOSRJ (@babadofamososrj) July 25, 2022

Cabelinho ainda dá mais detalhes do que pode ter ocorrido no momento. “Mano quando eu pulei mano, esquece, veio a multidão de criança em cima de mim, quando eu menos esperei já tinha criança embaixo de mim a multidão ali, tá ligado eu não estava conseguindo subir de jeito nenhum. E tinha criança debaixo de mim pedindo socorro, e eu tentando ajudar mas eu estava precisando de ajuda também, e tipo quem não sabia também estava pulando em cima de nós cantando junto. E mano, vi cena de terror ali com todo respeito, fiquei com falta de ar tá ligado? Desmaiei, tá ligado? Cheguei no camarim já zonzo a equipe lá de bombeiro lá me ajudando, enfim mano, to bem!”, disse.