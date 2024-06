MC Brinquedo dorme no volante e se envolvem em grave acidente, em São Paulo

Meus amores, nesta sexta-feira (31) o funkeiro MC Brinquedo preocupou os seus fãs após sofrer um grave acidente de carro em São Paulo. Se dizendo um “milagre de Deus” , o cantor utilizou as suas redes sociais para publicar uma carta aberta, cantando sobre o acidente em que seu carro acabou capotando após ele dormir no volante.

“Deus me deixou viver de novo e eu só tenho que agradecer. Para mim, valeu todo sufoco que me deixou viver, hoje vivi um milagre de Deus […] Eu estou vivo para a tristeza do inimigo, e vivo para honra e glória de Deus”, declarou o cantor.

Ainda em sua carta aberta, Brinquedo, que há alguns anos se mantém longe das redes sociais devido a uma forte depressão que teve como um de seus principais gatilhos as críticas excessivas da internet diante de uma harmonização facial que ele realizou, trouxe ótimas atualizações sobre sua vida pessoal para os seus fãs.

“Eu não falei ainda porque, de uns anos pra cá, escolhi viver longe daqui e vim aqui o resumo. Eu larguei as drogas novamente, larguei tudo que é de excesso e futilidade, escolhi fazer diferente nessa oportunidade que Deus está fazendo com meu sonho, comecei a olhar que não era só eu, tenho minha família, minha filha e quero ser verdadeiramente verdade em todos os aspectos”, revelou o MC.