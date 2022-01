Juliette leva parceria com Samsung à sério e se recusa pegar em IPhone de Fãs

Juliette se recusou encostar em celular da marca Apple de seu fã por conta de seu contrato com a marca Samsung.

Um momento inusitado para os fãs de Juliette, a ganhadora do BBB 21 se recusou pegar em celulares IPhone

Você chega todo animado e pede uma foto com seu ídolo, e ele se recusa pegar no seu celular por conta de uma parceria com a concorrente. Assim foi a reação de Juliette ao ser abordada por fãs que usavam aparelhos Iphone.

Juliette esteve na festa que abriu os trabalhos para o bloco de carnaval de sua amiga, a cantora Anitta. Ela e muitos outros famosos como Bruna Marquezine e Gkay marcaram presença no evento que foi concorridíssimo contou com várias atrações…

Leia também Nem o MC Donalds perdoou o sonho de Luciano do BBB22

Foto: Reprodução

É claro que na porta do evento, a concentração de fãs dos mais variados artistas que estavam presentes, e também da cantora carioca, era muito grande!

Foto: Reprodução

Quando Juliette apareceu foi um alvoroço e não é pra menos, fama e simpatia estão ali! Só que uma atitude chamou atenção das redes sociais: A vencedora do BBB21 se recusou encostar em celulares da Apple, o famoso IPhone. Em vídeo divulgado nas redes sociais, ela diz: “Não posso pegar Iphone por causa da Samsung”. Ui!

Foto: Reprodução

A parceria da advogada e influenciadora com a marca de celulares teve início em setembro. Juliette faz parte do Team Galaxy. Portanto meu bem, se você chegar toda se sentindo com seu aparelho da Apple, não vai rolar!

Beijinhos de luz!