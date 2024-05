Maycon cospe no prato e comemora fim do contrato com a Globo: “Livramento”

Maycon deu a cara a tapa nos seus stories e comemorou a notícia de que teve o seu contrato com a Globo cancelado, ou seja, ele foi demitido da emissora. Acontece que o ex-BBB comemorou a notícia em vídeo de forma infantil e totalmente descompromissado com a importância do reality.

“Fala pessoal que vai chegar no meu Instagram agora. Eu tô me sentindo u corno, recebi trezentas matérias sobre isso, estou feliz com essa decisão e esse livramento”, disse.

Ele ainda finaliza: “Liberaram a gente para fazer dinheiro, estavam vendendo a gente por valores absurdos. Estavam cobrando mais do que o que a gente poderia fazer de dinheiro. As portas estão abertas e jamais se fecharão, me chamem para trabalho e me chamem para trabalhar na casa de vocês, eu sou a tia da merenda”, completou.