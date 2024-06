Maya Mazzafera publica carta de desabafo nas redes sociais: “Tá tudo bem eu parecer o que eu sou”

Nossa queridíssima Maya Mazzafera, mesmo sem falar, resolveu fazer uma carta aberta contra o preconceito feito com as mulheres trans, além disso, também aproveitou para relatar curiosidades de seu acompanhamento médico pós-transição.

Nesta quinta-feira, a youtuber usou o instagram para se defender dos haters e tirar dúvidas sobre sua transição de gênero.

“Hoje acordei tão grata e feliz com a vida ♥️ Obrigada, meu Deus, por tudo e por tanto!!! Em toda minha transição, eu nunca imaginei que o mais difícil seriam os hormônios. Um médico me explicou que é a sensação de uma mulher gravida + TPM + menopausa. Tudo misturado x 1.000”, relatou a produtora de moda.

Continuou a famosa: “Tomo bloqueadores, injeções, comprimidos. Falamos muito e temos estudos sobre tantas coisas da medicina, mas sobre transição não é tão simples. Fui em médicos, tidos como ‘os melhores’ que não tinha conhecimento nenhum. Muitas vezes, praticavam falas absurdas e transfóbicas, e eu com muita paciência ainda ensinava a pessoa”, esclareceu.

Após isso, Mazzafera afirmou ter muito orgulho em ser trans:

“Muitos falam que tenho que fazer ‘tal coisa’ senão vou ficar parecendo travesti. Meu amor, eu sou travesti, eu sou trans. Tá tudo bem eu parecer o que eu sou!!! Temos indígenas, negras, loiras, temos diversos tipos de mulheres e eu sou uma delas. Sou trans. Tudo bem eu parecer trans. Isso não me faz menos e nem mais mulher”, afirmou.orgulh

Diante disso, a influenciadora aproveitou a oportunidade rebater haters e transfóbicos, falando: “[Falam] ‘você não tem útero’. Oxi, quantas mulheres nascem sem útero?! Nem todas mulheres têm 10 dedos. Nem todas mulheres tem mão, nenhuma mulher é igual a outra!!! Somos todas únicas. Minha alma é de mulher!!! E Deus me fez assim para eu ensinar amor e respeito para muitas pessoas”, afirmou nossa querida amiga.

“Deus não é a favor do ódio, do câncer, da fome, da ruindade. [Falam] ‘mas Deus fez o homem e a mulher’. Meu amor, quem usa desse discurso anos atrás diria que negros e indígenas não tinham alma. Antigamente, a discriminação e exclusão de negros e indígenas foi usada para justificar a escravidão”, declarou. Maya também rebateu o comportamento de algumas pessoas.

“Ao questionar a identidade de uma mulher, jogamos ela na discriminação, na violência, na marginalização. Nossa luta diária de mulheres trans é uma extensão das lutas históricas contra racismo e colonização, entre muitas outras. Muitos se incomodam de eu não estar militando 24h por dia e estar postando looks caros”, acentuou.

“O que te incomoda? Eu ser uma mulher trans com esses looks caros e não estar no lugar de marginalização que você quer me colocar? Te incomoda uma mulher trans ter esses privilégios? Temos que cobrar dos nossos políticos!!! A dignidade e os direitos humanos não devem ser limitados por preconceitos. Ser mulher não é fácil, ser mulher trans é mais difícil ainda. Mas como é prazeroso…. 🤍”, questionou e encerrou ela.

Em sua publicação, nos comentários limitados pela influenciadora, alguns de seus seguidores opinam sobre sua carta aberta: “Um texto de caráter humanitário! Que grandeza de alma! Tudo vale a pena… ❤️”, escreveu uma fã.

“Mana, não adianta querer explicar nada para pessoas que nunca estarão dispostas a entender. O mundo evoluiu, nós existimos e estamos cada vez à luz (porque sempre nos relegaram às sombras). Viva, exista, seja, colabore com a comunidade… Se gastar todo seu tempo explicando, vai deixar de viver, e isso é muito injusto. Be happy, honey”, aconselha carinhosamente a outra.

“Tem que ter muita coragem para tamanha mudança, nada fácil ser mulher. Força”, opina a última.