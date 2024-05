Maya Massafera desabafa após crise de disforia: “Perdi 40 anos em um corpo que não me pertencia”

Amores, na tarde de ontem contei para vocês sobre a forte crise de disforia que a influenciadora e youtuber Maya Massafera teve durante a sua viagem a Cannes, que fez com que ela se trancasse, sozinha, em seu quarto de hotel o dia todo.

Diante disso, através dos seus stories, Maya conversou com seus fãs e desabafou sobre todo o processo de transição de gênero o qual ela ainda está enfrentando.

“Às vezes a disforia é tanta, que eu realmente prefiro ficar sozinha e não ser vista por ninguém. Dito que sou e estou uma pessoa muito feliz, nessa minha felicidade, às vezes tenho momentos mais felizes e às vezes mais tristes. Como todo mundo. Às vezes do nada ou por algum motivo, tenho uma disforia muito grande. Isso começou quando comecei minha transição”, iniciou a influenciadora, que desabafou:

“Para começar preciso explicar meu estado de espírito. Eu nunca estive tão feliz em toda a minha vida. Eu acordo feliz, sou uma pessoa em estado feliz. Depois da transição eu me amo… Conversando com meus médicos e psicólogos, entendo que essa minha felicidade é o estado normal da maioria da população. Todo mundo que nasce e se identifica com o corpo que nasceu tem esse estado. Provavelmente vou me acostumar com o meu gênero e essa minha felicidade vai se tornar normal.”

Por fim, Maya falou sobre os pontos positivos e os negativos de sua vida, relação a transição de gênero, ressaltando o quando a disforia, particularmente, te afeta.

“Todo mundo tem coisas boas e ruins, eu por exemplo tenho um lado ruim de ter perdido 40 anos em um corpo que não me pertencia. E tenho um lado bom de ter feito minha transição longe de tudo e todos. Pude me dar esse luxo. Fiquei meses na cama, sem força e não sei como faria se não pudesse dar esse tempo de tudo. Enfim, uma das coisas ruins, que me pega, é a disforia. Lembrando que eu falo apenas pela Maya. Não falo por todas as trans, não generalizem”, finalizou a influenciadora.