Maya Massafera confirma nova cirurgia na voz e comenta que se diverte com memes

Maya Massafera passará por outra intervenção cirúrgica na voz! Isso mesmo, após relatar disforia e complicação médica, a musa disse que vai realizar o procedimento em São Paulo. A influenciadora ainda usou a web para dizer que está se divertindo com os memes que leva seu rosto e seu modo de se comunicar, através de beijinhos e corações.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram nesta quarta-feira, 19, Maya falou sobre a operação. “Quero começar falando que eu estou ótima e feliz da vida! Sobre a voz, realmente não deu certo, mas graças a Deus só essa cirurgia entre todas que eu fiz que deu B.O. Então estou no lucro! Tive que esperar 3 meses para refazer com toda cautela necessária! Os 3 meses vão finalizar agora e já estou com a cirurgia marcada, aqui em SP e tá tudo ótimo”, detalhou.

“Vou refazer aqui em SP mesmo e quando vocês menos esperarem vou falar: gente já fiz e tá tudo certo”, garantiu a influenciadora. Anteriormente, ela havia relatado que havia ficado rouca e não tinha alcançado o resultado esperado com a primeira operação.

Maya ainda aproveitou o momento para responder algumas dúvidas e explicou o porquê preferiu ficar um tempo sem falar na internet. “Algumas dúvidas que vocês têm: por que não falo mesmo assim? Minha voz muitas vezes não sai nada. Sabe quando você está muito rouca que às vezes sai e às vezes não sai? É tipo isso. Então eu decidi esperar e falar no meu tempo. Cada um tem seu tempo!”, explicou.

Por fim, Maya ainda comentou sobre os memes na internet, que lhe imitam mandando beijinhos e corações com a mão, ao invés de falar em vídeos. “E eu ri absurdamente muito esses dias vendo vocês me imitando. Continuem assim e dica: leve isso pra vida! Quando sentir uma energia estranha, beijinho, coração e fui! Kkkkk”, finalizou ela com um conselho bem-humorado.