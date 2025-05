Max Verstappen e Kelly Piquet celebram o nascimento de sua filha, Lily

Gente, estou aqui no uber a caminho de Santa Teresa para almoçar no restaurante Aprazível com uns amigos que estão passando o feriado aqui na cidade, quando recebo um print de uma das minhas fofoqueiras.

Aconteceu o piloto de Fórmula 1 Max Verstappen e a modelo Kelly Piquet anunciarao a chegada de sua primeira filha, Lily nas redes sociais.

“Bem-vinda ao mundo, doce Lily. Os nossos corações estão mais cheios do que nunca – é o nosso maior presente. Nós te amamos muito”, declarou o piloto.

Kelly é filha de ex-automobilista Nelson Piquet, que foi tricampeão da categoria, e da ex-modelo holandesa Sylvia Tamsma. O casal começou a namorar em 2020, mas só assumiram publicamente o relacionamento em 2021, eles foram apresentados um ao outro pelo irmão de Kelly, o também ex-F1 Nelson Piquet Jr. Além disso, a modelo também é mãe de Penélope, fruto de seu relacionamento com o piloto russo Daniil Kvyat.