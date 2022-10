Max Fercondini quebra silêncio e revela possível retorno à TV

O ator contou em entrevista ao programa ‘Sensacional’ de Daniela Albuquerque, que voltará às telinhas

Minha gente, não podemos negar que Daniela Albuquerque tem entregado tudo no programa ‘Sensacional’ com entrevistas de tirar o fôlego. O entrevistado da vez foi o ator Max Fercondini que disse que vai retornar para a televisão (não vemos a hora de ver o gato em cena).

Na ocasião, o gato revelou: “Eu volto”, quando foi questionado se ainda pensava em trabalhar com a televisão. Max ainda diz que gostaria de contracenar com Tony Ramos: “Não tive a oportunidade de contracenar, mas estive com ele em vários momentos de bastidores. É um dos atores que eu mais gosto como ser humano e como profissional. É o meu ídolo na televisão”, disparou.

O ator ainda conta que seu afastamento foi motivado pela perda de um papel no remake de ‘Gabriela’, em 2012. “A história acontece do jeito que tem que acontecer, por eu não ter feito essa novela, logo na sequência veio a rescisão do meu contrato. Na época fiquei muito chateado, olhando para aquilo como se fosse a pior coisa que poderia me acontecer (…) Hoje, olhando para trás, tenho certeza absoluta que foi o melhor”, refletiu.