Matuê cancela sua apresentação no ‘Rep Festival’ e elogia Mc Maneirinho

Cantor usou as redes sociais para elogiar a apresentação do cantor que não cancelou mesmo com uma chuva que colocava sua vida em risco

Se tem uma coisa que deu o que falar esse final de semana foi o tal do ‘Rep Festival’. Primeiro que pela estrutura, vi diversos vídeos no Tik Tok do pessoal reclamando do local, mas o que virou notícia mesmo é que Matuê cancelou a sua apresentação por causa das chuvas. O cantor ainda usou suas redes sociais para parabenizar Mc Maneirinho que se apresentou debaixo de chuva. “Mc Maneirinho irmão parabéns pelo show de ontem o que você fez diz muito sobre a pessoa que você é. Imagina se vc morr* de um choque todo mundo ia fica traumatizado. No futuro eu aconselho você colocar sua segurança em primeiro lugar nada é mais valioso que a vida irmão”, escreveu Matuê. Vale ressaltar que é muito comum as chuvas nos festivais e a estrutura metálica dos palcos colocam muita coisa em risco, transformando o cenário em um prato cheio para descargas elétricas. Eita!