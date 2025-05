Marrone anuncia volta aos palcos após queda assustadora: “Ainda estou dolorido, mas dá para acompanhar o Bruno!”

Ele não para! Marrone, 60 anos, mostrou mais uma vez que é sinônimo de superação e anunciou que já está de volta aos palcos, mesmo após o acidente CHOCANTE que sofreu no dia 10 de maio, durante uma apresentação em Goiânia. O cantor caiu do palco, levou nada menos que 15 pontos na testa, trincou quatro costelas e ainda fraturou o dedo — mas a paixão pela música falou mais alto!

Em entrevista à revista Quem, o sertanejo contou que, apesar das dores, já está acompanhando o inseparável parceiro Bruno nas apresentações: “Estou ainda dolorido, claro, mas dá para acompanhar o Bruno no palco. Só não vou conseguir tocar os instrumentos. Isso vai demorar um pouquinho mais”, revelou Marrone, mostrando que está focado na recuperação, mas sem deixar os fãs na mão!

Sobre o momento dramático, o cantor lembrou que foi tudo muito rápido e que sequer lembra direito do que aconteceu: “Foi muito rápido! Só lembro de estar no palco e, de repente, não estar mais. Tive um apagão, cheguei a desmaiar por alguns segundos, não sei se foi o susto grande, ou se foi por ter batido a cabeça.”

O acidente foi tão grave que o próprio Marrone comparou com outro episódio marcante da sua vida: a queda de helicóptero em 2011! “Já tive outras quedas, mas nunca do palco e nem tão grave assim. Precisei levar uns 15 pontos na testa, tive costelas trincadas? Foi meio assustador porque nem quando eu caí de helicóptero tive tantos danos assim, mas estou me recuperando bem”, desabafou.

Quem também ficou para lá de abalado foi Bruno, que se desesperou ao ver o parceiro machucado: “Ele ficou muito preocupado, se assustou de verdade, dá até para notar nos vídeos que estão rolaram na internet. Agora, que estou me recuperando, a gente brinca, sim, já que não tem mais uma preocupação grande.”

E é isso mesmo: Marrone está oficialmente de volta aos palcos, com toda a sua força e carisma! Por enquanto, sem violão ou sanfona, mas com muita voz e disposição. Força, Marrone!