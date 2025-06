Marise Wipani, a Rainha Kanae de “Xena” faleceu no dia em que completaria 61 anos

Gente, estou aqui tomando o meu chazinho da tarde e comendo uns canapés com brie e parma no Copacabana Palace, quando minha amiga do Cosme Velho me aparece com uma notícia que quase me fez derruba o meu telefone na piscina.

Hoje é um dia muito triste para os fãs dos seriados “Xena: A Princesa Guerreira” e “Hércules”, pois a atriz Marise Wipani, que foi bastante conhecida por sua participação nesses sitcons, morreu na última sexta-feira (6), dia do seu aniversário de 61 anos.

Essa informação foi confirmada na página oficial da artista no Facebook. Até o momento, a causa da morte dela não foi divulgada.

“Marise faleceu em paz hoje, em seu aniversário de 61 anos, cercada por familiares e amigos”, diz a publicação.

Na postagem, também incluiram uma citação do filme “Driving Miss Daisy”: “Ela só queria dizer… Eu me livrei desta vida mortal. Adeus, boa sorte, meu Deus”.

Nascida na Nova Zelândia, Marise Wipani ficou bastante conhecida após interpretar a rainha Kanae em “Xena” e Janista em “Hércules” em 1995. Ambas as séries foram sucesso em vários países na metade da década de 90.

Além disso, Marise teve um papel de destaque no drama britânico “Soldado, Soldado” e no filme “Came a Hot Friday”, de 1985.