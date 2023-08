Marisa Monte processa L´occitane por uso indevido de sua imagem e música

A cantora entrou com o pedido de indenização diante da ação da marca na semana passada

Marisa Monte está de olho no que fazem com os seus projetos e suas imagens e não deixará passar um projeto sem sua autorização. A cantora entrou com um pedido de indenização para a L´occitane do Brasil pelo uso de sua imagem e música sem autorização.

A empresa pegou cortes de um show que a cantora fez no Festival Música em Trancoso, na Bahia. A música em questão é a ‘Pra Melhorar’.

Marisa pediu para que a publicação fosse removida do Instagram de Marina Ruy Barbosa, que faz a propaganda dos cosméticos para a marca. O pedido não foi atendido e a cantora partiu para meios mais oficiais.