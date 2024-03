Marina Ruy Barbosa viaja em jatinho de mais de R$ 100 milhões

Marina Ruy Barbosa mostrou que pode! A ruivinha foi curtir suas férias após o final de Fuzuê e mostrou detalhes do seu voo luxuoso em um jatinho avaliado em milhões. Além da aeronave, ela também roubou a cena com os acessórios pra lá de chiques e caros.

A ruiva virou um jato executivo particular que é avaliado em US$ 25 milhões, cerca de R$ 125 milhões, que é capaz de levar 16 passageiros. De acordo com os acessórios, a aeronave pode chegar ao valor de US$ 60 milhões – cerca de R$ 300 milhões.

Nas fotos, Marina ainda mostrou que usava uma bolsa da grife Hermés, que é avaliada em R$ 78 mil. Inclusive, o avião tinha uma manta da mesma grife, que é avaliada em R$ 22 mil.