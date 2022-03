Mãe de Marília Mendonça tem projeto de museu em mente com pertences da filha

Léo Dias visita casa da família da cantora em Goiânia e se emociona com Ruth, mãe da cantora

Antes de qualquer coisa queria falar sobre esse excelente momento que o jornalista Léo Dias tem passado, essas entrevistas estão cada vez mais impecáveis. Parabéns, você merece, arrojado, digno, a frente do seu tempo.

Tudo está como sempre esteve, Ruth, mãe de Marília Mendonça manteve os pertences da filha, os violões, as composições e mesmo a roupa usada no momento do acidente aéreo da forma que lhe foi entregue, como se esperássemos, todos nós, a cantora voltar em algum momento.

Marília Mendonça e Ruth Dias, mãe da cantora (Foto: Reprodução)

Léo Dias visitou a casa da família em Goiânia e conversou com a mãe da cantora, um trabalho realmente incrível que me emocionou muito. Dona Ruth se mostrou forte em toda a entrevista, mas o jornalista não segurou as lágrimas ao encontrar o quarto de Marília ainda tão presente.

“Aqui é um lugar difícil, agora, mais difícil é as coisas que vieram de lá todas destruídas que eu coloquei na outra casa que minha cabeça ainda não deu, tenho projetos para eles”, contou a mãe da cantora entrando no quarto da filha.

Ruth disse que pretende continuar com o bazar que sempre foi feito e organizado por ela e pela filha, e que está conversando com advogados para tornar o projeto possível. “Nunca tivemos apego aos bens materiais”, relata.

As roupas da filha seguem do mesmo jeito, assim como o celular que estava no momento do acidente. O que mais intriga a mãe é que no momento da queda o celular registrou uma foto toda preta, sem imagem, exatamente Às 15:17.

Marília Mendonça, cantora morreu dia 5 de novembro de 2021 (Foto: Reprodução)

“Se eu pudesse pegar tudo isso e comprar minha filha de volta, nada disso tem valor sem ela, nada disso aqui tem valor. Voltaria a vender coxinha para ter minha filha de volta”, diz emocionada.

Ruth ainda contou que tem conversado com os advogados sobre a possibilidade de abrir um museu sobre a cantora, mas que o acontecimento ainda é recente e a cabeça dela ainda não permite dar andamento.

Marília Mendonça morreu no dia 5 de novembro de 2021 vítima de um acidente aéreo, deixando em nós a saudade eterna de uma das maiores cantoras do Brasil.