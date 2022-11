Marido de Sandy desabafa sobre fãs da cantora: “Eu não sou a Sandy”

Lucas Lima revelou que passa por situações constrangedoras e que muitos se aproximam para conseguir coisas

Lucas Lima colocou a boca no trombone e sentiu o peso de ser marido da cantora Sandy. O músico usou os stories do Instagram para falar poucas e boas dos fãs da cantora que usam ele de intermédio para chegar até ela. Lucas ainda escreveu que muitos tiram foto com ele e dizem que queriam mesmo era tirar com Sandy. O marido da cantora ainda diz que perdeu amigos por não os convidar para o show da esposa.

“Queria que as pessoas entendessem que eu não sou a Sandy… É bem desconfortável ouvir coisas tipo: ‘Ai, tu tô encostando na Sandy por tabela’ ou ‘esse é o mais perto da Sandy que eu já cheguei’ ou até o infame ‘obrigado pela foto, mas eu queria mesmo com a Sandy'”, iniciou ele.

Lucas ainda diz que o show não era seu para ele convidar seus amigos. “Por isso, seu que se isso acontece com amigo, é normal que o sentimento passe pela cabeça de quem não convive comigo. Mas como eu falei, dá super para guardar para ti, eu não preciso ouvir isso”, disparou.