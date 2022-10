Marido de Jojo Todynho se pronuncia diante crise no casamento

Lucas Souza explicou a crise na sua relação com a cantora após ter anunciado a separação sem consultá-la antes

Lá vem o cão arrependido? Lucas Souza veio até as redes sociais dar o seu lado da história diante da separação de sua esposa, Jojo Todynho. O militar contou que os dois têm uma história linda, que se respeitam muito e que não é uma situação que vai apagar a história que os dois têm juntos. Oi?

“Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Eu e a Jojo, a gente tem uma história linda, ela é uma pessoa maravilhosa, a nossa relação é uma relação em cima do respeito, em cima do carinho, em cima do amor e não é um erro, não é uma situação que vai apagar essa nossa história linda, que vai apagar o amor que a gente sente um pelo outro”, disse ele.

E não parou por aí: “A gente sempre se tratou com respeito, a base da nossa relação é o respeito. Todo casal briga. Eu só tenho 22 anos, então em determinadas situações, eu não sei agir corretamente, e eu tenho que aprender muita coisa em relação à internet”, contou.