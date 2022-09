Marido de Jojo Todynho, Lucas Souza, defende a cantora de Nego Di: “Gordofóbico, merece ser preso!”

As ofensas vieram depois da cantora sair na capa da revista ‘Glamour’. (Foto: Revista Glamour)

Após Jojo Todynho ser vítima de piadas gordofóbicas, feita pelo humorista e ex-BBB Nego Di, o marido da cantora, Lucas Souza, em suas redes sociais, saiu em defesa de sua esposa. “Gordofóbico, merece ser preso!”

Além do vídeo em seu perfil do Instagram, o militar também apareceu nos stories de sua esposa denunciando a conta do humorista na rede social. “Bora, bora, bora, vamos cancelar a conta desse ser aí.”

As ‘piadas’ foram feitas pelo humorista, devido a um ensaio fotográfico que a cantora fez para a revista ‘Glamour’, em referência a live-action de “ A Pequena Sereia” que será protagonizada por uma atriz negra.

Jojo também utilizou suas redes sociais para se posicionar. “Olha o patamar de vida que estou. Vocês acham que vou ficar preocupada com o que o Nego Di fala? Pelo amor de Deus, gente! Esse fodido toma um processo, vai ter que vender o cu para pagar porque não tem dinheiro. Já aprendi e aprendam isso para a vida: fodido continua fodido”.