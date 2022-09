Marido de Jojo Todynho decide dar um tempo das redes sociais e deixa Jojo confusa: “Não estava nem sabendo de nada”

Lucas havia arquivado as fotos com Jojo de seu Instagram, mas logo as deixou públicas novamente.

Eita! Será que a carapuça realmente serviu? Após rumores que estavam sendo espalhados na internet sobre uma suposta crise no casamento da cantora, Jojo Todynho e o militar, Lucas Souza, o rapaz resolveu tirar um tempo de suas redes sociais sem avisar a sua esposa. Porém, antes de se afastar da internet, o militar, arquivou registros que envolvia Jojo de seu instagram, mas logo voltou atrás.

No momento, Jojo disse que ficou sem entender o que estava acontecendo e que está se sentindo como um cego no meio de um tiroteio. “Perguntei pra ele, e ele falou que ia dar um tempo das redes sociais. Eu estou igual a cego no meio do tiroteio, porque não estava nem sabendo de nada”.

Porém, depois, a cantora afirmou para a jornalista Fábia Oliveira, que os boatos sobre a suposta crise em seu relacionamento são falsos e que a decisão de Lucas de se afastar das redes se deu devido aos ataques que o mesmo vem sofrendo desde sua briga com o comediante Nego Di. “O Nego ficou mandando os fãs dele denunciarem a conta do Lucas. Se você pesquisar o nome do Lucas, não aparece”.