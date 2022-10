Mariana Goldfarb rebate pergunta mal intencionada de internauta

Sem perder a classe, a modelo responde a pergunta relacionada a Cauã.

Ai, como tem gente inconveniente, né? Na manhã desta terça-feira (11), a modelo e estudante de nutrição Mariana Goldfarb, respondeu em seu instagram algumas perguntas feitas por seus seguidores, porém, o problema está na falta de noção de algumas pessoas na hora de fazer questionamentos aos seus ídolos. Juro que não dá pra saber se é fã ou hater.

Entre as perguntas que recebeu, a modelo se deparou com uma, que cá entre nós foi feita com a intenção de ser muito mal intencionada. Querendo insinuar que há algum interesse fútil da parte de Mariana, ela foi questionada sobre quantos seguidores havia ganhado desde que assumiu seu relacionamento com o galã das telenovelas brasileiras, Cauã Reymond.

Mas muito se engana quem pensa que ela iria abaixar a cabeça para tamanha falta de noção. De forma elegante, mas sem deixar de alfinetar a estudante respondeu: “Olha, eu me preocupo mais com a qualidade do que quantidade”.

A título de curiosidade, atualmente, a modelo possui 1,1 milhão de seguidores em seu instagram e está junto com Cauã desde 2016, porém eles só oficializaram a relação em 2019, através de uma cerimônia para poucos convidados em Minas Gerais.