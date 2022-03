Maria Fernanda Cândido entregou tudo na premiere de ‘Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore’

Atriz esteve presente no evento aconteceu em Londres, no Royal Festival Hall

É sobre entregar um look bafo e uma atuação de milhões reconhecida por Hollywood. Não é segredo para ninguém que Maria Fernanda Cândido está no elenco de ‘Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore’, que ocorreu ontem (29) em Londres, no Royal Festival Hall.

🇧🇷 É DO BRASIL! A belíssima Maria Fernanda Cândido chegando na premiere de #SecretsOfDumbledore.pic.twitter.com/HfayIcz8dv — PAN #BBB22 (@forumpandlr) March 29, 2022

A atriz estava belíssima, apostando em um pretinho nada básico. Escândalo. No filme, Maria Fernanda interpretará Vicência Santos, uma das candidatas ao cargo de Chefe Suprema da Confederação Internacional dos Bruxos, a qual ganhará mais destaque conforme Gerardo Grindelwald, Mads Mikkelsen, espalha o medo pelo mundo mágico.

O filme estreia dia 14 de abril e promete show de aclamação pela crítica. Os fãs estão loucos esperando pelo terceiro filme da saga Harry Potter, mas eu estou curiosa mesmo é para ver o Brasil brilhar nas telinhas do exterior.