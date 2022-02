Maria e Brunna Gonçalves se reencontram em festa e a atriz arrasa na dança!

As participantes demonstraram que a amizade continua fora do confinamento do ‘BBB22’

As participantes demonstraram que a amizade continua fora do confinamento do ‘BBB22’ Ludmilla preparou uma festa de boas vindas para a esposa, Brunna Gonçalves nesta sexta-feira, (25), já que só agora Brunna foi para casa. E quem foi uma das convidadas? Maria! A atriz esteve presente e a dançarina registrou em seu Instagram (@brunnagoncalves) o momento em que Maria dançou como dançava nas festas do ‘BBB22’, antes de ser desclassificada pela baldada em Natália. “Mercedes está vivíssima!”, escreveu Brunna, brincando com o apelido de Maria nas festas. E a moça arrancou diversos gritos de incentivo dos presentes pelo show que a ex sister deu! Ótimo ver ela bem né?