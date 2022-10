Maria Bruaca revela pausa na carreira: “Preciso silenciar agora”

Isabel Teixeira deixará saudades nas noveleiras de plantão depois de uma passagem icônica em Pantanal

Minhas noveleiras de plantão que aguentem o coração, porque as notícias são muito impactantes. Isabel Teixeira anunciou uma pausa na carreira depois de dar tudo de si dando vida a Maria Bruaca em Pantanal. Em conversa para o Gshow, a atriz disse que vai voltar ao seu atelier e aproveitar o silêncio.

“Sempre vivi planejando lá (em frente). Neste momento, eu preciso voltar pra casa, porque preciso silenciar agora. Vou me dar isso de presente. Voltar pra casa, voltar para o atelier. Dá uma olhada em o que eu estava produzindo. Voltar para São Paulo e andar por São Paulo um pouco, para ter um silêncio e escutar o que eu quero fazer”, disse ela.

A nossa musa ainda revelou um conselho da amiga Adriana Esteves, nossa eterna Carminha. “Ainda não (tenho recebido muitos convites para retornar ao audiovisual). Mas aprendi uma coisa: disciplina. Sem disciplina não se faz novela. A repetição não está na cena, mas, sim, no dia a dia do ator. Disciplina pra ter saúde, pra comer bem, pra ter cabeça pra decorar texto. Peguei uma técnica da Adriana Esteves, em ‘Amor de Mãe’, para aprender. (…) Domingo dá uma olhada em tudo, já meio memorizando, meio não. Saca a curva. E, no dia a dia, de manhã e à noite. Antes de dormir, pega o texto. Levantou, pega o texto. Às vezes, você grava 20 cenas em um dia. Às vezes, três”, revelou.